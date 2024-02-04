 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kırıkkale'de feci motosiklet kazası: Sürücü ve yaya ağır yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kırıkkale'de feci motosiklet kazası: Sürücü ve yaya ağır yaralı

Kırıkkale\'de feci motosiklet kazası: Sürücü ve yaya ağır yaralı

Kırıkkale'de karşı kaldırıma geçmek isteyen bir kadına motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya ve sürücü ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yaya kadının bilinci kapalı ve hayati tehlikesi bulunuyor.

04.02.2024 19:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale'de feci motosiklet kazası: Sürücü ve yaya ağır yaralı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de karşı kaldırıma geçmek isteyen 24 yaşındaki kadına motosiklet çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan yaya ve sürücü ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Atatürk Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, K.B. idaresindeki motosiklet sürücüsü, karşı kaldırıma geçmek isteyen Melisa S.'ye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yere savrulan Melisa S. ile motosiklet sürücüsü K.B. ağır yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan Melisa S.'nin bilincinin kapalı ve hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Polis ekiplerince yapılan çalışmanın ardından motosiklet, kaza alanında çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı. Motosiklette yolcu olarak bulunan Tarık Yıldız ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Yıldız, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, yayanın aniden yola fırladığını belirterek, "Gidiyorduk hızımız 30'du. Aniden önümüze atladı kornaya bastık. Önümüze atladı çarpıştık. Ben de motosikletin arkasındaydım. Kadın aniden önümüze atladı" dedi.

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Atatürk Bulvarı, Motosiklet, Kırıkkale, Acil Durum, Hastane, Kaza, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kırıkkale'de feci motosiklet kazası: Sürücü ve yaya ağır yaralı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2024 19:15:33. #1.13#
SON DAKİKA: Kırıkkale'de feci motosiklet kazası: Sürücü ve yaya ağır yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement