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Kırıkkale'de feci motosiklet kazası: Sürücü ve yaya ağır yaralı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de karşı kaldırıma geçmek isteyen 24 yaşındaki kadına motosiklet çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan yaya ve sürücü ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Atatürk Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, K.B. idaresindeki motosiklet sürücüsü, karşı kaldırıma geçmek isteyen Melisa S.'ye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yere savrulan Melisa S. ile motosiklet sürücüsü K.B. ağır yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan Melisa S.'nin bilincinin kapalı ve hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Polis ekiplerince yapılan çalışmanın ardından motosiklet, kaza alanında çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı. Motosiklette yolcu olarak bulunan Tarık Yıldız ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Yıldız, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, yayanın aniden yola fırladığını belirterek, "Gidiyorduk hızımız 30'du. Aniden önümüze atladı kornaya bastık. Önümüze atladı çarpıştık. Ben de motosikletin arkasındaydım. Kadın aniden önümüze atladı" dedi.