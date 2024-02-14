Kırıkkale'de FETÖ Üyesi Firari Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
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Kırıkkale'de FETÖ Üyesi Firari Hükümlü Yakalandı

Kırıkkale\'de FETÖ Üyesi Firari Hükümlü Yakalandı

Kırıkkale'de FETÖ üyeliğinden dolayı hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, yakalanarak cezaevine teslim edildi. Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, çeşitli suçlardan aranan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor.

14.02.2024 14:53  Güncelleme: 14:55
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Kırıkkale'de FETÖ üyeliğinden dolayı hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, çeşitli suçlardan aranan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.A., şehir merkezinde yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirilen Y.A., Keskin T Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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