Kırıkkale'de FETÖ Üyesi Hükümlü Teslim Edildi - Son Dakika
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Kırıkkale'de FETÖ Üyesi Hükümlü Teslim Edildi

Kırıkkale\'de FETÖ Üyesi Hükümlü Teslim Edildi

Kırıkkale'de FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü, Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

13.05.2024 17:54
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Kırıkkale'de FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü, cezaevine teslim edildi.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında harekete geçti.

Hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Ö.K. kent merkezinde yakalandı.

Hükümlü firari, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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