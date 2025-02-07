Kırıkkale'de firari hükümlü yakalandı

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Kırıkkale'de narkotik ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen operasyonda, "uyuşturucu madde ticareti ve kullanmak" suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.E., polis ekiplerince yakalandı. Firari hükümlü, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi. - KIRIKKALE