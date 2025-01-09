Kırıkkale'de Firari Hükümlüler Yakalandı

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Kırıkkale'de çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalanıp cezaevine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, savcılık koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda polis 6 farklı suçtan toplam 4 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.P., saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalandı. Operasyon sırasında polise mukavemet eden K.P. ve B.C.P. hakkında da adli işlem başlatıldı. Bir diğer operasyonda ise mala zarar verme suçundan 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.A. yakalandı. Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - KIRIKKALE