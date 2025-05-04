Kırıkkale'de Gazi Çift Karbonmonoksit Gazından Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Kırıkkale'de Gazi Çift Karbonmonoksit Gazından Hayatını Kaybetti

Kırıkkale\'de Gazi Çift Karbonmonoksit Gazından Hayatını Kaybetti

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde, gazi Celal ve eşi Sündüs Türkoğlu karbonmonoksit gazından öldü.

04.05.2025 16:08
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Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesine bağlı Irmak köyünde, karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybeden gazi ve eşi, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Yahşihan ilçesine bağlı Irmak köyü Yeşilöz mevkisindeki bir ikamette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gazi Celal Türkoğlu (67) ve eşi Sündüs Türkoğlu (64), ikamet ettikleri evde karbonmonoksit gazından zehirlendi. Yakınları tarafından durumun fark edilmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. Sağlık ve jandarma ekiplerinin olay yerine intikal etmesiyle yapılan kontrolde, Türkoğlu çiftinin hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekipleri tarafından evde geniş çaplı inceleme yapıldı. Cenazeler, otopsi için Kırıkkale Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Otopsi işlemlerinin ardından Türkoğlu çifti, Irmak köyünde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazına katılan Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, yakınlarına başsağlığı diledi.

Celal Türkoğlu'nun askerlik hizmeti sırasında gözünden yaralanması nedeniyle 2023 yılında "gazi" unvanı aldığı öğrenildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kırıkkale'de Gazi Çift Karbonmonoksit Gazından Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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