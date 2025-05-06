Kırıkkale'de Gerçekçi Tatbikat Mahallede Korkuya Neden Oldu - Son Dakika
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Kırıkkale'de Gerçekçi Tatbikat Mahallede Korkuya Neden Oldu

Kırıkkale'de habersiz gerçekleştirilen doğalgaz patlaması tatbikatı, mahalle sakinlerini tedirgin etti. Arama-kurtarma köpeği 'İglo' ile birlikte yapılan tatbikatta, enkaz altında kalan çocuk başarıyla kurtarıldı. Mahalleli, tatbikatın gerçeği aratmadığını belirterek endişelerini dile getirdi.

06.05.2025 18:24
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Tatbikatı gerçek sanan mahalleli enkazda çocuk olduğunu düşünüp endişelendi

KIRIKKALE - Kırıkkale'de doğalgaz patlaması sonucu çıkan yangın senaryosuyla yapılan habersiz tatbikat gerçeğini aratmadı. Yanan ev kısa sürede kontrol altına alınırken, arama-kurtarma köpeği "İglo" da enkaz altında kalan çocuğu buldu. Tatbikatı gerçek sanan mahalle sakini Fatma Karaçor, "Gerçek sandım, çok korktum. 'Ufak çocuk var' denilince daha çok endişelendim" dedi.

Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, muhtemel afetlere karşı hazırlık düzeyini artırmak amacıyla habersiz bir tatbikat gerçekleştirdi. Tatbikat çerçevesinde, senaryo gereği doğalgaz patlaması sonrası oluşan yangın ve göçük olayı canlandırıldı. Senaryoya göre, 2 katlı müstakil bir evde meydana gelen doğalgaz patlaması sonrası yapının bir bölümü çöktü, diğer kısmında ise yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Ardından, yaklaşık 10 yaşlarında bir çocuğun enkaz altında kaldığı bilgisi üzerine arama-kurtarma çalışması başlatıldı. "Sesimi duyan var mı" çağrılarıyla başlayan arama çalışmalarına arama-kurtarma köpeği "İglo" da katıldı. Köpeğin yönlendirmesiyle çocuğun bulunduğu nokta tespit edilerek enkazdan çıkarıldı.

Tatbikata, itfaiye ekiplerinin yanı sıra polis ve sağlık ekipleri de katıldı. Olay yeri güvenlik çemberine alınırken, sağlık personeli de kurtarılan çocuğa ilk müdahaleyi senaryo gereği olay yerinde yaptı. Tatbikatın gerçekçiliği çevredeki vatandaşları da etkiledi. Alevleri ve ekiplerin yoğun müdahalesini gören bazı vatandaşlar olayın gerçek olduğunu sanarak gelişmeleri tedirgin gözlerle izledi.

İtfaiye Müdürü Murat Özçelik, tatbikatla ilgili İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Habersiz tatbikat yaptık. Personelimize haber vermeksizin, hem yangının hem de göçüğün olduğu, köpekli birimimizin ve kurtarma birimimizin birlikte çalışabileceği bir atmosfer oluşturduk. Habersiz tatbikatı başarıyla gerçekleştirdik" dedi.

Gerçekçi bir tatbikat olduğunu ifade eden İtfaiye Çavuşu Fatih Gökbulut, "Gerçekçi bir tatbikattı. Bizim bile haberimiz yoktu. Senaryo gereği, doğalgazın patlaması sonucu evin bir kısmının yandığı, bir kısmının da çöktüğü ve göçük altında bir kişinin olduğu ihbarını aldık. İlk olarak yangını kontrollü bir şekilde söndürdükten sonra, göçük altında kalan bölgeyi K9 köpeğimizle aradık. Yeri tespit ettikten sonra, yaklaşık 10 yaşlarında bir erkek çocuğunu sağ şekilde bulduk" dedi.

K9 Arama-Kurtarma Köpek Birimi Sorumlusu İsmet Pehlivanlı, "Biz gelene kadar bu olayın tatbikat olduğunu bilmiyorduk. Vatandaş da bilmediği için can havliyle geldik. Arkadaşlar yangını söndürdükten sonra, içeride bir kişinin olduğunu tespit etmişler. Sesli arama doğrultusunda köpeğimizle aramaya başladık. Köpeğimizin tespiti sonrasında, arama kurtarma arkadaşlarımız içeri girdi ve kazazedeyi çıkardı. Ardından sağlık ekiplerine teslim etti" şeklinde konuştu.

Tatbikatı izleyen mahalle sakini Tuğçe Akıncı, "Evde bir duman gördüm. Daha sonrasında balkona çıktığımda yangının olduğunu fark ettim. Neyse ki tatbikatmış. Dumanın çıkmasıyla ekiplerin gelmesi çok hızlı oldu. İtfaiye personeli yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Biz tatbikat olduğunu bilmiyorduk, çok korktuk. Ama şükür ki tatbikatmış. Ekipler ellerinden geleni yaptı, hepsine bu konuda çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Mahalle sakini Fatma Karaçor ise, "Gerçek sandım, çok korktum. 'Ufak çocuk var' denilince daha çok endişelendim. Ekipler gerçekten çok başarılıydı" diyerek duygularını dile getirdi.

Kaynak: İHA

Kırıkkale, Güvenlik, 3-sayfa, Yaşam, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kırıkkale'de Gerçekçi Tatbikat Mahallede Korkuya Neden Oldu - Son Dakika

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