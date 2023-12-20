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Kırıkkale'de Gümrük Kaçağı Akıllı Kol Saatleri Ele Geçirildi - Son Dakika
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Kırıkkale'de Gümrük Kaçağı Akıllı Kol Saatleri Ele Geçirildi

Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, bir şahsın gözaltına alındığı ve 9 adet gümrük kaçağı akıllı kol saatinin ele geçirildiği bildirildi.

Kırıkkale\'de Gümrük Kaçağı Akıllı Kol Saatleri Ele Geçirildi
20.12.2023 - 16:09,
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Kırıkkale'de polis ekiplerince, bir şahsın gözaltına alındığı operasyonda, gümrük kaçağı 9 adet akıllı kol saati ele geçirildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kakaç ürün ticaretine yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezinde yapılan operasyonda, 9 adet gümrük kaçağı akıllı kol saati ele geçirildi. Olaya ilişkin gözaltına alınan bir şahıs hakkında da adli işlem başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA
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Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Kırıkkale, Güvenlik, Operasyon, Kaçakçılık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kırıkkale'de Gümrük Kaçağı Akıllı Kol Saatleri Ele Geçirildi - Son Dakika


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