Kırıkkale'de hırsızlık suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.
Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince çeşitli suçlardan hakkında hapis cezası bulunan firari şahısların yakalanmasına yönelik operasyonlar sürüyor. Yapılan çalışmalarda "bina içerisinde muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık" suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan M.Ç.'nin yeri tespit edildi. Polis ekiplerince yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından Keskin Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KIRIKKALE
Son Dakika › 3. Sayfa › Kırıkkale'de Hırsızlık Hükümlüsü Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?