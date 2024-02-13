Kırıkkale'de 25 yaşındaki genç, husumetlisi tarafından bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika
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Kırıkkale'de 25 yaşındaki genç, husumetlisi tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Kırıkkale\'de 25 yaşındaki genç, husumetlisi tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Kırıkkale'nin Tepebaşı Mahallesi'nde yaşanan olayda, 25 yaşındaki bir genç, husumetlisi olduğu kişi tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.

13.02.2024 14:24
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Kırıkkale'de 25 yaşındaki genç, husumetlisi olduğu kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, Tepebaşı Mahallesi'ndeki 634. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet olduğu öğrenilen E.E. ile Güven Mert Yıldırım arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle E.E., husumetlisi Yıldırım'ı bıçakladı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, 25 yaşındaki Yıldırım'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yıldırım'ın cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerince yapılan tahkikatın ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli E.E.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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