Kırıkkale\'de Husumetli Yeğen Tarafından Tabanca ile Yaralanan Kadın

Hala-yeğen kavgası kanlı bitti

KIRIKKALE - Kırıkkale'de 44 yaşında kadın, husumetlisi olduğu yeğeni tarafından evinin önünde tabanca ile bacağından yaraladı. Kamyonla kaçmaya çalışan olayın şüphelisi ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Selimözer Mahallesi 2386. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 44 yaşındaki ev kadını A.Y., daha önceden husumetlisi olduğu yeğeni H.B. ile ailevi meselelerden dolayı tartıştı. Aradan geçen bir süre sonra H.B., kamyonla evin önüne gelerek halasını tabanca ile bacağından yaraladı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bacağından yaralanan kadın, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan kadının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Olay yerinden kaçan şüpheli şahıs H.B., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Polis, olayın yaşandığı alanda ve kamyonda inceleme yaptı.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.