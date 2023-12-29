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Kırıkkale'de İki Araç Çarpıştı, Kaldırımda Bekleyen Kadın Kıl Payı Kurtuldu - Son Dakika
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Kırıkkale'de İki Araç Çarpıştı, Kaldırımda Bekleyen Kadın Kıl Payı Kurtuldu

Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazasında, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucunda kaldırımda bekleyen bir kadın büyük bir tehlike atlattı. Kaza anları, KGYS kamerası tarafından kaydedildi ve görüntüler paylaşıldı. Görüntülerde, sürücülerin kurallara uymaması ve dikkatsizliklerinin sonuçları açıkça görülüyor.

29.12.2023 - 20:45,
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İki araç çarpıştı, kaldırımda bekleyen kadın kıl payı kurtuldu... O anlar kamerada

KIRIKKALE - Kırıkkale'de iki otomobilin kafa kafaya çarpışması neticesinde kaldırımda bekleyen vatandaşın yaşadığı panik anları KGYS kamerasınca görüntülendi.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğünce, trafik kazalarının KGYS kameralarınca kaydedilen görüntüleri paylaşıldı. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarınca kayıt altına alınan trafik kazaları, sürücülerin daha dikkatli olması gerektiğini açıkça ortaya koyuyor. Trafik kazaları görüntülerinde, ışık ihlali, aşırı hız ve sürücülerin kurallara uymadıkları görüldü. Terminal Kavşağı'nda meydana gelen kazada iki otomobilin çarpışması neticesinde, kaldırımda bekleyen bir vatandaşın yaşadığı panik anları kameraya yansıdı. Kamera kayıtlarında, Atatürk Bulvarı'nda seyir halindeki kamyonun önüne kattığı otomobili sürüklediği görüntüler yer aldı. Yine aynı güzergahta yaşanan kazada da otomobilin ticari taksiye arkadan çarptığı kameralarca görüntülendi.

Kırıkkale\'de İki Araç Çarpıştı, Kaldırımda Bekleyen Kadın Kıl Payı Kurtuldu
Kaynak: İHA
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Kırıkkale, Güvenlik, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kırıkkale'de İki Araç Çarpıştı, Kaldırımda Bekleyen Kadın Kıl Payı Kurtuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırıkkale'de İki Araç Çarpıştı, Kaldırımda Bekleyen Kadın Kıl Payı Kurtuldu - Son Dakika
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