Eski Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur hakim karşısında

Kırıkkale'de "icbar suretiyle irtikap" soruşturması kapsamında eski Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur'un da aralarında bulunduğu 5'i tutuklu 11 sanık, hakim karşısına çıktı.

Kırıkkale'de "icbar yoluyla irtikap" soruşturması kapsamında eski Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur'un da aralarında bulunduğu 5'i tutuklu 11 sanığın yargılanmasına başlandı. 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar eski Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur, U.B., S.A., O.U. ve C.Y. ile tutuksuz sanıklar Y.N.Y., D.A., E.Y., Z.Ç. ve M.S. hazır bulundu. Tutuksuz sanık Ö.B. ile müşteki C.S. ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Tutuksuz sanık ve itirafçı Y.N.Y, savunmasında Ahmet Sungur ile uzun yıllardır ağabey-kardeş ilişkisi içerisinde olduğunu söyledi. Kendisine ait olan banka hareketlerinin araç satışları ile alacak vereceklerden kaynaklandığını öne süren Y.N.Y, aldıkları 18 milyon lirayı iş adamı sanık U.B'ye gönderdiğini ifade etti. Y.N.Y., alınan paraları U.B'nin yönlendirmesiyle piyasa borçlarının ödenmesinde kullanıldığını anlattı. İtirafçı olmasından dolayı bu süreçte sanık O.U. ile U.B'nin yakın çevresinden tehdit aldığını söyleyen Y.N.Y., bunun üzerine kendilerinden şikayetçi olduğunu kaydetti.

Tutuklu sanık Ahmet Sungur ise duruşmadaki savunmasında suçlamaları kabul etmedi. İrtikap suçunu işlemesinin mümkün olmadığını belirten Sungur, seçim sonrası binaların kontrol edilmesi için talimat verdiklerini ve yanlış işlemleri iptal ettiklerini söyledi. Y.N.Y'yi uzun yıllardır tanıdığını aktaran Sungur, yaşadığı borç sorununu öğrendikten sonra kendisini uyardığını, ardından aleyhlerine ifade verdiğini öne sürdü.

Sanıklar O.U, U.B. ve Ö.B'nin savunmalarının ardından avukatlarını da dinleyen mahkeme heyeti, duruşmaya ara verdi. Duruşma, 30 Ocak cuma günü saat 09.30'da devam edecek.

Cumhuriyet Başsavcılığınca Yahşihan Belediyesine yönelik başlatılan "icbar yoluyla irtikap" soruşturması kapsamında, 19 Eylül 2025'te eski Belediye Başkan Ahmet Sungur ile C.Y., O.U., S.A., U.B., Y.N.Y., D.A., E.Y., M.S., Ö.B. ve Z.Ç. gözaltına alınmıştı. Sungur ile C.Y., O.U., S.A. ve U.B. tutuklanmış, diğer şüpheliler ise serbest bırakılmıştı. Başsavcılık tarafından hazırlanan iddianamede, sanıklar Ahmet Sungur, D.A., Y.N.Y., C.Y., O.U., S.A., M.S., Ö.B., D.A. ve U.B. hakkında "icbar suretiyle irtikap" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar, Z.Ç. ile E.S. hakkında yardım eden sıfatıyla katıldıkları suça iştirak ettikleri gerekçesiyle 2,5 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianame, Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti. - KIRIKKALE