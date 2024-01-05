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Kırıkkale'de Kaçak Tütün Ticareti Operasyonu - Son Dakika
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Kırıkkale'de Kaçak Tütün Ticareti Operasyonu

Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda kaçak tütün ticareti yaptığı tespit edilen 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Operasyonlarda binlerce makaron, gümrük kaçağı sigara, ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi.

Kırıkkale\'de Kaçak Tütün Ticareti Operasyonu
05.01.2024 - 15:14,
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Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda kaçak türün ticareti yaptığı tespit edilen 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kaçak tütün ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, son bir haftada yapılan çalışmalar neticesinde, 4 bin 900 adet makaron, 800 paket gümrük kaçağı sigara, 2 adet ruhsatsız tabanca, 97 adet fişek ele geçirildi. Düzenlenen operasyonlarda 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA
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