Kırıkkale\'de Kaçak Tütün ve Alkol Operasyonu

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Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, kaçak tütün ve alkol taşıyan 4 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirdiği operasyonla kaçak ürün taşıyan 4 şüpheliyi yakaladı. S.M., H.H.B., E.V. ve B.A. isimli şüphelilerin içinde bulunduğu araçta yapılan aramada 985 paket elektronik sigara tütünü, 545 paket sigara, 250 paket pipo tütünü ve 16 şişe gümrük kaçağı alkol ele geçirildi. Kaçak ürünlere el konulurken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - KIRIKKALE