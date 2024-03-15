Kırıkkale'de Kaçakçılık Operasyonunda 10 Bin Makaron ve 308 Tıraş Makinası Ele Geçirildi - Son Dakika
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Kırıkkale'de Kaçakçılık Operasyonunda 10 Bin Makaron ve 308 Tıraş Makinası Ele Geçirildi

Kırıkkale\'de Kaçakçılık Operasyonunda 10 Bin Makaron ve 308 Tıraş Makinası Ele Geçirildi

Kırıkkale'de yapılan kaçakçılık operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 10 bin adet makaron, 308 adet tıraş makinası ve 80 adet şarj aleti ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

15.03.2024 14:39  Güncelleme: 14:41
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Kırıkkale'de 5 şüphelinin gözaltına alındığı kaçakçılık operasyonunda 10 bin adet makaron, 308 adet tıraş makinası ve 80 adet şarj aleti ele geçirildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kaçak tütün ve elektronik eşya ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, son bir haftada yapılan operasyonlarda 10 bin adet makaron, 308 adet tıraş makinası, 80 adet gümrük kaçağı şarj aleti ele geçirildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Kırıkkale, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kırıkkale'de Kaçakçılık Operasyonunda 10 Bin Makaron ve 308 Tıraş Makinası Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırıkkale'de Kaçakçılık Operasyonunda 10 Bin Makaron ve 308 Tıraş Makinası Ele Geçirildi - Son Dakika
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