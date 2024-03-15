Kırıkkale'de 5 şüphelinin gözaltına alındığı kaçakçılık operasyonunda 10 bin adet makaron, 308 adet tıraş makinası ve 80 adet şarj aleti ele geçirildi.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kaçak tütün ve elektronik eşya ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, son bir haftada yapılan operasyonlarda 10 bin adet makaron, 308 adet tıraş makinası, 80 adet gümrük kaçağı şarj aleti ele geçirildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı. - KIRIKKALE
Son Dakika › 3.Sayfa › Kırıkkale'de Kaçakçılık Operasyonunda 10 Bin Makaron ve 308 Tıraş Makinası Ele Geçirildi - Son Dakika
Bartın'da sık sık yaşanan sel felaketlerini önlemek amacıyla Bartın Irmağı çevresinde camdan duvar örülüyor. Yaklaşık 5 tonluk baskıya dayanıklı 5 santimetre kalınlığındaki camların montajına başlandı. DSİ Genel Müdürlüğü tarafından yaklaşık 500 milyon TL'lik proje çerçevesinde yürütülen proje çalışmaları, bu yıl da süratle devam ediyor.
Çanakkale'nin Eceabat-Gökçeada açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botun alabora olması sonucu, 5'i çocuk, 21 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybettiği trafik kazasının ardından kaçırılan ehliyetsiz sürücü T.C. soruşturmasında, ünlü estetik uzmanı Bülent Cihantimur'un ifadesi tamamlandı. Cihantimur, Aci ailesiyle bağlantı kurduğunu ve kayıplar için üzgün olduğunu belirtti. Ayrıca, Cihantimur, Aci ailesine destek olacağını ve oğlunun Türkiye'ye gelerek hesap vermesi gerektiğini düşündüğünü ifade etti.
Sakarya'da yapılan operasyonda 700 kilogram at ve eşek eti ele geçirildi. Mal sahibi olduğunu beyan eden şahıs, etlerin sucuk yapılarak piyasaya sürüleceğini itiraf etti. Etler imha edilirken, şüpheliler serbest bırakıldı.
Tekirdağ Çorlu'da yoldan geçerken hafif ticari aracın çarptığı yaşlı kadın yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen kazada, otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Ayrıca, ehliyetsiz motosiklet kullanan sürücüye ve motosiklet sahibine para cezası uygulandı.
Manisa'nın Salihli ilçesinde meydana gelen kazada, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil yol kenarındaki menfeze çarptı. Kazada sürücü ve bir yolcu ağır yaralandı. Yaralılar, Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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