Kırıkkale'de Kamyonet Kaza Yaptı, Sürücü Kaçtı - Son Dakika
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Kırıkkale'de Kamyonet Kaza Yaptı, Sürücü Kaçtı

Kırıkkale\'de Kamyonet Kaza Yaptı, Sürücü Kaçtı

Kırıkkale'de kontrolden çıkan kamyonet kazası sonrası sürücü yaralı arkadaşını bırakıp kaçtı.

21.12.2024 04:32
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Kırıkkale'de şarampole savrulan kamyonetin sürücüsü, kazadan sonra yaralı arkadaşını da bırakıp olay yerinden kaçtı.

Kaza, Kırıkkale- Ankara Karayolu'nda gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 48 ADV 494 plakalı Isuzu marka kamyonet, kontrolden çıkarak yol kenarına savruldu. Henüz kimliği belirlenemeyen sürücü, kazanın ardından olay yerinden kaçtı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan yolcu A.U., sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaçan sürücünün kimliğini belirlemek için polis ekipleri çalışma başlattı. Kaza nedeniyle büyük çapta maddi hasar oluştu. Trafik ekiplerince yapılan incelemenin ardından kamyonet otoparka çekildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Güvenlik, 3-sayfa, Ankara, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kırıkkale'de Kamyonet Kaza Yaptı, Sürücü Kaçtı - Son Dakika

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