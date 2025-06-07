Kırıkkale\'de Kaplumbağa İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Kırıkkale'de tren garı önünde korkuluk camı ile zemin arasına sıkışan kaplumbağa, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Olay, Millet Bulvarı üzerinde bulunan Kırıkkale Tren Garı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, küçük bir kaplumbağa, gar girişindeki korkuluk camı ile beton zemin arasına sıkıştı. Vatandaşların durumu fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine olay yerine Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

İtfaiye personeli, dikkatli müdahaleyle kaplumbağayı sıkıştığı yerden zarar vermeden çıkardı. Kurtarılan kaplumbağa, doğal yaşam alanına bırakılmak üzere koruma altına alındı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. - KIRIKKALE