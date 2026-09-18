Kırıkkale'de kasten öldürme hükümlüsü B.K. jandarma operasyonuyla yakalandı - Son Dakika
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Kırıkkale'de kasten öldürme hükümlüsü B.K. jandarma operasyonuyla yakalandı

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Kırıkkale\'de kasten öldürme hükümlüsü B.K. jandarma operasyonuyla yakalandı
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Kırıkkale'de "kasten öldürme" suçundan hakkında kesinleşmiş 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı. İşlemlerinin ardından tutuklanan hükümlü, ceza infaz kurumuna gönderildi.

Kırıkkale'de "kasten öldürme" suçundan hakkında kesinleşmiş 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında, "kasten öldürme" suçundan aranan B.K. (24) yakalandı. Hakkında kesinleşmiş 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunduğu belirlenen B.K., jandarmadaki işlemlerinin ardından tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi.

Kaynak: İHA
KırıkkaleJandarmaGüvenlik3. SayfaSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Kırıkkale'de kasten öldürme hükümlüsü B.K. jandarma operasyonuyla yakalandı - Son Dakika
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