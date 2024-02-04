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Kırıkkale'de Kontrolden Çıkan Tır Tarlaya Devrildi, Sürücü Yara Almadan Kurtuldu - Son Dakika
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Kırıkkale'de Kontrolden Çıkan Tır Tarlaya Devrildi, Sürücü Yara Almadan Kurtuldu

Kırıkkale\'de Kontrolden Çıkan Tır Tarlaya Devrildi, Sürücü Yara Almadan Kurtuldu

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan bir tır tarlaya devrildi. Sürücü ise kazadan yara almadan kurtuldu. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

04.02.2024 16:18
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Kırıkkale'de kontrolden çıkan tırın tarlaya devrildiği kazadan sürücü yara almadan kurtuldu.

Kaza, öğle saatlerinde Kırıkkale'nin Delice ilçesindeki Evliyalı köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 42 GL 290 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak tarlaya devrildi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İsmi öğrenilemeyen sürücü, kazadan yara almadan kurtuldu. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kırıkkale'de Kontrolden Çıkan Tır Tarlaya Devrildi, Sürücü Yara Almadan Kurtuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırıkkale'de Kontrolden Çıkan Tır Tarlaya Devrildi, Sürücü Yara Almadan Kurtuldu - Son Dakika
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