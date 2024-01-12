Kırıkkale\'de köyde çıkan yangında ahır ve samanlık kül oldu

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesindeki bir köyde ahır ve samanlıkta çıkan yangında büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangın, sabah saatlerinde Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesine bağlı Çamlıca köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yaşar Koç'a ait ağır ve samanlıkta henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın, kısa sürede ağır ve samanlığın tamamını kapladı. İçeride bulunan 6 büyükbaş hayvan vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kırıkkale ve Bahşılı Belediyeleri'ne ait itfaiye araçlarıyla müdahale eden ekipler, yangını 2 saatlik çalışmayla söndürdü. Ekipler, iş makineleri yardımıyla soğutma çalışmasını yaparak yangını tamamen kontrol altına aldı.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili çalışma başlatıldı. - KIRIKKALE