 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kırıkkale'de köyde çıkan yangında ahır ve samanlık kül oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Kırıkkale'de köyde çıkan yangında ahır ve samanlık kül oldu

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesine bağlı Çamlıca köyünde bir köyde çıkan yangında, Yaşar Koç'a ait ahır ve samanlık büyük çapta zarar gördü. Yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Kırıkkale\'de köyde çıkan yangında ahır ve samanlık kül oldu
12.01.2024 - 10:30,
Abone Ol

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesindeki bir köyde ahır ve samanlıkta çıkan yangında büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangın, sabah saatlerinde Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesine bağlı Çamlıca köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yaşar Koç'a ait ağır ve samanlıkta henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın, kısa sürede ağır ve samanlığın tamamını kapladı. İçeride bulunan 6 büyükbaş hayvan vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kırıkkale ve Bahşılı Belediyeleri'ne ait itfaiye araçlarıyla müdahale eden ekipler, yangını 2 saatlik çalışmayla söndürdü. Ekipler, iş makineleri yardımıyla soğutma çalışmasını yaparak yangını tamamen kontrol altına aldı.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili çalışma başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Kırıkkale, Çamlıca, İtfaiye, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kırıkkale'de köyde çıkan yangında ahır ve samanlık kül oldu - Son Dakika


11:38
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ek zam çalışması tamamlandı! Gelecek hafta Kabine'ye sunulacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ek zam çalışması tamamlandı! Gelecek hafta Kabine'ye sunulacak
11:36
Seçil Erzan davasında 2. duruşma başladı! Semih Kaya ve Fatih Terim'in kızı da mahkeme salonunda Seçil Erzan davasında 2. duruşma başladı! Semih Kaya ve Fatih Terim'in kızı da mahkeme salonunda
11:33
Kartal Belediye Başkanı, 4 yıl boyunca fark etmediği kaldırımı seçime 2 ay kala fark etti Kartal Belediye Başkanı, 4 yıl boyunca fark etmediği kaldırımı seçime 2 ay kala fark etti
10:59
Gram altın 1.970 liradan işlem görüyor Gram altın 1.970 liradan işlem görüyor
10:47
CHP'de aday gösterilmeyen Yılmaz Büyükerşen sessizliğini bozdu CHP'de aday gösterilmeyen Yılmaz Büyükerşen sessizliğini bozdu
10:44
Programları bitirilip yerine Seda Sayan getirilmişti! Demet Akalın perde arkasını anlattı: İşimizi elimizden aldı Programları bitirilip yerine Seda Sayan getirilmişti! Demet Akalın perde arkasını anlattı: İşimizi elimizden aldı
10:29
Bahar Candan ve Nihal Candan'ın dolandırıcılık soruşturmasında 3 şüpheli daha tutuklandı Bahar Candan ve Nihal Candan'ın dolandırıcılık soruşturmasında 3 şüpheli daha tutuklandı
10:28
Kadınları falakaya yatıran kargocunun cezasında indirim Kadınları falakaya yatıran kargocunun cezasında indirim

Son Dakika
11:38 SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ek zam çalışması tamamlandı! Gelecek hafta Kabine'ye sunulacak
11:36 Seçil Erzan davasında 2. duruşma başladı! Semih Kaya ve Fatih Terim'in kızı da mahkeme salonunda
11:33 Kartal Belediye Başkanı, 4 yıl boyunca fark etmediği kaldırımı seçime 2 ay kala fark etti
10:59 Gram altın 1.970 liradan işlem görüyor
10:47 CHP'de aday gösterilmeyen Yılmaz Büyükerşen sessizliğini bozdu
10:44 Programları bitirilip yerine Seda Sayan getirilmişti! Demet Akalın perde arkasını anlattı: İşimizi elimizden aldı
10:29 Sosyal medya fenomenleri Alisya Bahar Candan ve Gülnihal Çiçek'in tutuklandığı dolandırıcılık soruşturmasında 3 şüpheli daha tutuklandı
10:28 Kadınları falakaya yatıran kargocunun cezasında indirim
10:13 Gaffar Okkan cinayeti davasında yargılanan Ali Bilmez, HÜDA PAR'dan belediye başkan adayı oldu
10:09 Rusya'dan Yemen çağrısı: Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi bugün acilen toplanmalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2024 12:02:00. #1.12#
SON DAKİKA: Kırıkkale'de köyde çıkan yangında ahır ve samanlık kül oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement