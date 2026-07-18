Kara yolu kenarındaki yangın evlere ulaşmadan söndürüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kara yolu kenarındaki yangın evlere ulaşmadan söndürüldü

18.07.2026 01:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale-Ankara kara yolu kenarındaki kuru otların tutuşmasıyla başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle ağaçlara sıçradı. İtfaiye ekipleri yangını yakındaki evlere ulaşmadan söndürdü.

Kırıkkale'de şehirler arası kara yolu kenarındaki kuru otların tutuşması sonucu çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ağaçlara sıçradı. Alevler, yakındaki evlere ulaşmadan itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, gece saatlerinde Kırıkkale- Ankara D200 kara yolu kıyısındaki kuru otların bulunduğu alanda çıktı. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen nedenle kuru otların tutuşmasıyla başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Alevler çevredeki bazı ağaçlara da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın, yakındaki evlere ulaşmadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Bazı ağaçların zarar gördüğü bölgede ekipler tarafından soğutma çalışması yapıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Kırıkkale, 3. Sayfa, İtfaiye, Ankara, Çevre, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kara yolu kenarındaki yangın evlere ulaşmadan söndürüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ukrayna: 501 Ukraynalı askerin cenazesini Rusya’dan teslim aldık Ukrayna: 501 Ukraynalı askerin cenazesini Rusya'dan teslim aldık
Emniyet amiri oğlunun silahıyla canına kıydı Emniyet amiri oğlunun silahıyla canına kıydı
Suça sürüklenen çocuklar düzenlemesinde ilk 2 madde kabul edildi Suça sürüklenen çocuklar düzenlemesinde ilk 2 madde kabul edildi
Tel Aviv’de büyük panik Türkiye ve 2 ülkeden kritik hamle geldi Tel Aviv'de büyük panik! Türkiye ve 2 ülkeden kritik hamle geldi
Özgür Özel düğmeye bastı 24 yıl sonra bir ilk yaşanacak Özgür Özel düğmeye bastı! 24 yıl sonra bir ilk yaşanacak
Trump’tan Çin’e tarihi suçlama: 2020 seçimlerine müdahale ettiler Trump'tan Çin'e tarihi suçlama: 2020 seçimlerine müdahale ettiler

00:06
Mahsun Kırmızıgül’den Haluk Levent’e sitem dolu mektup: Gerçekten değdi mi
Mahsun Kırmızıgül'den Haluk Levent'e sitem dolu mektup: Gerçekten değdi mi?
22:42
İran: ABD’nin asıl amacı Rusya ve Çin’e karşı 3. Dünya Savaşı’nı başlatmak
İran: ABD’nin asıl amacı Rusya ve Çin’e karşı 3. Dünya Savaşı'nı başlatmak
22:35
Sütçü İmam Üniversitesi Hatanesi’nde skandal iddia: Tek kullanımlık tıbbi malzemeler defalarca kullanıldı
Sütçü İmam Üniversitesi Hatanesi'nde skandal iddia: Tek kullanımlık tıbbi malzemeler defalarca kullanıldı
22:15
Kılıçdaroğlu ve Savcı Sayan arasındaki diyalogda adı geçen Önder Sav sessizliğini bozdu
Kılıçdaroğlu ve Savcı Sayan arasındaki diyalogda adı geçen Önder Sav sessizliğini bozdu
21:15
Ahbap soruşturmasında devasa rakamlar: Tek seferde 500 bin TL basmışlar
Ahbap soruşturmasında devasa rakamlar: Tek seferde 500 bin TL basmışlar
20:59
Haluk Levent’in ABD’den iş insanı Hüseyin Başaran’a yolladığı video ortaya çıktı: Para burada abi
Haluk Levent'in ABD'den iş insanı Hüseyin Başaran'a yolladığı video ortaya çıktı: Para burada abi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2026 02:58:10. #7.12#
SON DAKİKA: Kara yolu kenarındaki yangın evlere ulaşmadan söndürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.