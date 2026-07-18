Kara yolu kenarındaki yangın evlere ulaşmadan söndürüldü

Kırıkkale'de şehirler arası kara yolu kenarındaki kuru otların tutuşması sonucu çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ağaçlara sıçradı. Alevler, yakındaki evlere ulaşmadan itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, gece saatlerinde Kırıkkale- Ankara D200 kara yolu kıyısındaki kuru otların bulunduğu alanda çıktı. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen nedenle kuru otların tutuşmasıyla başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Alevler çevredeki bazı ağaçlara da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın, yakındaki evlere ulaşmadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Bazı ağaçların zarar gördüğü bölgede ekipler tarafından soğutma çalışması yapıldı. - KIRIKKALE