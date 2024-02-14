Kırıkkale\'de Kuyumcu Kuryesine Saldırı: 250 Gram Altın Çalındı

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Kırıkkale'de eli silahlı üç gaspçı, takibe aldıkları kuyumcu kuryesini cadde üzerinde darp ettikten sonra yaklaşık 250 gram altının olduğu çantayı çalarak otomobiliyle kayıplara karıştı.

Olay, Kırıkkale'de Hüseyin Kahya Mahallesi Menderes Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, isimleri öğrenilemeyen silahlı 3 şahıs, çantasında altın dolu kuyumcu kuryesi M.A.'yı takibe aldı. Cadde üzerinde kuryeyi darp ederek, yaklaşık 500 bin lira değerindeki 250 gram altının olduğu çantayı gasp eden şahıslar, tabanca ile havaya iki el ateş açarak otomobiliyle kayıplara karıştı. Çevredeki vatandaşlar tarafından durumun polise bildirilmesi üzere olayın yaşandığı alanda tahkikat yapıldı. Polis, kaçan şüpheli şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Kuyumcu kuryesi M.A., bir anda saldırıya uğradığını söyledi. - KIRIKKALE