Kırıkkale\'de Lüks Otomobil Kazası: 3 Yaralı

Kırıkkale'de lüks otomobilin, önünde seyreden otomobile çarptığı kazada 3 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.A. idaresindeki 71 DV 111 plakalı Porsche otomobil, önünde seyreden M.G. yönetimindeki 34 GT 8591 plakalı Toyota marka otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki araç da savrulurken, 34 GT 8591 plakalı araç hurdaya döndü. Kazada, sürücüler ile araçta yolcu olarak bulunan A.A.G. ağır yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. İtfaiye ekiplerince, araçların yanma riskine karşı tedbir alındı. Kazaya karışan iki otomobil, çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE