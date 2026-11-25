Kırıkkale'de narkotik operasyonunda 324 sentetik uyuşturucu bulundu, 1 şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırıkkale'de narkotik ekiplerinin yaptığı operasyonda 324 sentetik uyuşturucu bulundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi.
Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 324 adet sentetik uyuşturucu ele geçirilirken, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, E.N.Ö. isimli şüpheliden 324 adet sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi.
Kaynak: İHA
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