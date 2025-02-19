Kırıkkale\'de Öğrenci Servis Araçları Denetlendi

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Kırıkkale'de, taşımalı eğitim kapsamında öğrenci servis araçları denetlendi. Öğrencilerin güvenli şekilde ulaşımını sağlamak amacıyla yapılan denetimler, ilgili kurum amirlerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Kırıkkale'de, Leyla İsa Aktuğ İlk ve Ortaokulu'nda yapılan denetimlere Kırıkkale Belediyesi Zabıta Amirliği, İl Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Trafik ile Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü uzmanlarından oluşan komisyon üyeleri katıldı. Denetimde, servis araçları ve sürücülerinin periyodik kontrolleri yapılarak öğrencilerin güvenliği için alınan tedbirler titizlikle incelendi.

Milli Eğitim Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şube Müdürü Halit Suçatı, denetimlerin belirli periyotlarla devam edeceğini belirterek, öğrenci güvenliğinin öncelikli olduğunu vurguladı. - KIRIKKALE