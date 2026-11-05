Kırıkkale'de operasyonlarda 5 firari hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı - Son Dakika
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Kırıkkale'de operasyonlarda 5 firari hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı

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Kırıkkale\'de operasyonlarda 5 firari hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı
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Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalarda, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 5 firari hükümlü yakalandı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan hükümlüler ceza infaz kurumuna gönderildi.

Kırıkkale'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 5 firari hükümlü yakalandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü. Çalışmalar kapsamında, çocuğun cinsel istismarı suçundan 19 yıl 5 ay 11 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.D. (28), kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, basit yaralama ve tehdit suçlarından 11 yıl 2 ay 1 gün hapis cezası bulunan F.B.T. (27) yakalandı. Bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan H.A. (37), uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Ş.K. (36) ile basit yaralama suçundan 4 yıl 5 ay 5 gün hapis cezası bulunan Ş.C. (30) de ekiplerce gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 5 hükümlü, ceza infaz kurumuna gönderildi.

Kaynak: İHA
Cumhuriyet BaşsavcılığıKırıkkaleJandarma3. SayfaGüncelSon Dakika

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