Kırıkkale'de Orman Yangını Kontrol Altında - Son Dakika
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Kırıkkale'de Orman Yangını Kontrol Altında

Kırıkkale\'de Orman Yangını Kontrol Altında
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Ahılı köyündeki çam ormanlarında çıkan yangın, hızlı müdahale ile söndürüldü. Kuşlardan kaynaklandığı değerlendiriliyor.

Kırıkkale'nin Ahılı köyündeki Kızıldağ mevkisinde bulunan çam ormanlarında çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangının, yüksek gerilim hattına çarpan kuşlardan kaynaklanmış olabileceği değerlendiriliyor.

Yangın, gece saatlerinde Ahılı köyü Kızıldağ mevkisindeki çam ormanları bölgesinde çıktı. Alevleri fark eden köylülerin ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Orman ekipleri yangına arazözlerle müdahale ederken, itfaiye ekipleri de söndürme çalışmalarına destek verdi. Alevler, geniş bir alana yayılmadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Jandarma ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı.

Ahılı Köyü Muhtarı Davut Doğan, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, yangının elektrik hattına çarpan kuşların neden olduğu kıvılcımlardan çıkmış olabileceğini belirtti. Geçen yıl da bölgede benzer bir yangının yaşandığını anlatan Doğan, köylüler, orman ekipleri ve itfaiyenin müdahalesiyle alevlerin büyümeden söndürüldüğünü söyledi. Doğan, bölgede herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığını ve soğutma çalışmalarının yapıldığını ifade etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Kırıkkale'de Orman Yangını Kontrol Altında - Son Dakika

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