Kırıkkale'de Otobüs Denetimleri Yapıldı - Son Dakika
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Kırıkkale'de Otobüs Denetimleri Yapıldı

Kırıkkale\'de Otobüs Denetimleri Yapıldı

Kırıkkale'de polis ve jandarma ekipleri tarafından şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüsler üzerinde geniş çaplı denetimler yapıldı. Denetimlerde takograf cihazları, sürücü belgeleri ve araç evrakları incelendi.

10.08.2024 14:47
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Kırıkkale'de, polis ve jandarma ekipleri tarafından şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüsler üzerinde geniş çaplı denetimler yapıldı.

43 ilin geçiş güzergahında bulunan ve "kilit kavşak" olarak bilinen Kırıkkale'de, şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüslere yönelik geniş çaplı denetimler gerçekleştirildi. Kırıkkale- Ankara kara yolu üzerindeki Yahşihan ilçesinde bulunan uygulama noktasında polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, otobüslerin takograf cihazları, sürücü belgeleri ve araç evrakları titizlikle incelendi. Ekipler, sürücülerin yasal dinlenme sürelerine uyup uymadıklarını ve araçların teknik yeterliliklerini kontrol ederken lastiklerin durumunu da gözden geçirdi. Denetimler sırasında, bir yolcu otobüsünün arka lastiklerinin yıpranmış olduğu tespit edildi. Bu sebeple sürücü S.D. ile firmaya para cezası kesildi.

"En iyi örnek insan biz olmalıyız"

Ankara- Van seferini gerçekleştiren otobüs şoförü Mahmut Çele, denetimlerin önemine vurgu yaparak, "Bizler sevgi, özlem, hasret ve emanet taşıyoruz. En iyi örnek insan biz olmalıyız. Jandarma ve polis ekiplerine teşekkür ediyorum. Denetlemelerin olması bizler açısından olumlu, çünkü güvenliğimiz için önemli" dedi.

"Uykusuzluk ve yorgunluk bu sektörün en kötü tarafı"

Ankara- Kırşehir hattında çalışan şoför Yücel Armağan, "Uykusuzluk ve yorgunluk bu sektörün en kötü tarafı. Gece gündüz yoldasın ne kadar dinleniyor olsan da otobüste dinlenilmiyor. İnsanlar dikkat edecek, bu işler aceleye gelmiyor. Ama yolcular bazen çok sabırsız oluyor. Bu sefer kaptanlar panik oluyor. Biraz sakin olmak gerekiyor" diye konuştu.

"Bu sene denetimler daha sıkı"

Ankara- Tokat arasında sefer yapan otobüs şoförü Abdullah Karagöz ise denetimlerin güvenlik açısından güvenli olduğunu kaydederek, "Bu sene denetimler daha sıkı. Kontrol noktalarında sürekli durmak zorunda kalıyoruz, bu da her yere bir saat gecikmeli ulaşmamıza neden oluyor" şeklinde konuştu.

Karagöz, denetimlerin güvenlik açısından gerekli olduğunu da sözlerine ekledi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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