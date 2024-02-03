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Kırıkkale'de Otobüste Uyuşturucu Operasyonu: 19 Gram Esrar Ele Geçirildi - Son Dakika
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Kırıkkale'de Otobüste Uyuşturucu Operasyonu: 19 Gram Esrar Ele Geçirildi

Kırıkkale\'de Otobüste Uyuşturucu Operasyonu: 19 Gram Esrar Ele Geçirildi

Kırıkkale'de jandarma ekipleri tarafından durdurulan bir otobüste yapılan aramada, bir yolcunun yanında bulunan kaynak makinasının içinde 19 gram esrar maddesi ele geçirildi. Ü.T. isimli şüpheli gözaltına alındı.

03.02.2024 10:32
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Kırıkkale'de jandarma ekiplerince durdurulan otobüsteki bir yolcunun yanında bulundurduğu kaynak makinasının içinden 19 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Balışeyh ilçesindeki uygulama noktasında denetim yapan jandarma, durdurduğu otobüsteki yolcu Ü.T.'nin hareketlerinden şüphelenerek arama yaptı. Ekipler, Ü.T.'nin yanında bulundurduğu kaynak makinasının içinde 19 gram esrar maddesi ele geçirildi. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alının Ü.T. hakkında adli işlem başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Kırıkkale'de Otobüste Uyuşturucu Operasyonu: 19 Gram Esrar Ele Geçirildi - Son Dakika
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