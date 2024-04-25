Kırıkkale'de Otomobil ile Cipin Kafa Kafaya Çarpıştığı Kazada Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Kırıkkale'de Otomobil ile Cipin Kafa Kafaya Çarpıştığı Kazada Sürücü Hayatını Kaybetti

Kırıkkale\'de Otomobil ile Cipin Kafa Kafaya Çarpıştığı Kazada Sürücü Hayatını Kaybetti

Kırıkkale'de meydana gelen kaza sonucunda otomobil ile cipin kafa kafaya çarpışması sonucu sürücü ağır yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti. Kazada 1'i çocuk 2 kişinin tedavisi devam ediyor. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde cipin hızla seyrederek otomobile çarptığı görülüyor.

25.04.2024 13:48
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Kırıkkale'de otomobil ile cipin kafa kafaya çarpıştığı kazada ağır yaralanan sürücü hastanede hayatını kaybetti, 1'i çocuk 2 kişinin de tedavisi devam ediyor. Feci kazanın görüntüsü ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde Yaylacık Mahallesi Nene Hatun Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, U.S. idaresindeki 71 FH 967 plakalı otomobil ile Cihan Kaplan yönetimindeki 06 H 3098 plakalı Honda marka cip kafa kafaya çarpıştı. Kazada, metrelerce savrulan cipin sürücüsü ile hurdaya dönen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı. Kaplan ile yanında bulunan 9 yaşındaki kızı T.K., ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan sürücü U.S.'nin de (38) sevk edildiği Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavisi sürüyor.

Yüksek İhtisas Hastanesi'nde tedavi altına alınan 40 yaşındaki Kaplan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kızı olduğu öğrenilen T.K.'nın ise tedavisi devam ediyor.

Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde hızla seyreden cipin karşı yönden otomobile çarptığı görülüyor. Çarpmanın etkisi ile cip metrelerce savruluyor. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kırıkkale'de Otomobil ile Cipin Kafa Kafaya Çarpıştığı Kazada Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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