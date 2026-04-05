Kırıkkale'de Otomobil Takla Attı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kırıkkale'de Otomobil Takla Attı

Kırıkkale\'de Otomobil Takla Attı
05.04.2026 15:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda takla atan otomobilde 2 kişi yaralandı, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kırıkkale'de yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale- Kırşehir D765 kara yolunun 32'nci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.K. yönetimindeki 26 TF 023 plakalı Opel marka otomobil, yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada sürücü ile yolcu H.K. yaralandı, otomobilde büyük çapta maddi hasar oluştu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan iki yaralının da genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Trafik ekiplerince yapılan incelemenin ardından hurdaya dönen araç otoparka çekildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Hava Durumu, Kırıkkale, Kırşehir, İnceleme, Otomobil, Güvenlik, 3. Sayfa, Kaza, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CİMER şikayeti sonrası markete baskın yapan ekipler gördüklerine inanamadı CİMER şikayeti sonrası markete baskın yapan ekipler gördüklerine inanamadı
Bakan Uraloğlu: 2053 yılında trenle 48 saatte tüm Türkiye’yi gezeceğiz Bakan Uraloğlu: 2053 yılında trenle 48 saatte tüm Türkiye'yi gezeceğiz
Ordu’da 200 kilo kaçak ete el konuldu Ordu'da 200 kilo kaçak ete el konuldu
Kaş’ta Denizin Rengi Değişti Kaş'ta Denizin Rengi Değişti
7 yıl sonra bir ilk Hindistan’dan ’İran’ kararı 7 yıl sonra bir ilk! Hindistan'dan 'İran' kararı
Irak’ta ABD’li şirketin işlettiği petrol sahasına İHA saldırısı Irak'ta ABD’li şirketin işlettiği petrol sahasına İHA saldırısı

23:20
İran’dan “ABD kendi askerlerini bombaladı“ iddiası
İran'dan "ABD kendi askerlerini bombaladı" iddiası
23:15
Sergen Yalçın: Emek çalmaktır bu
Sergen Yalçın: Emek çalmaktır bu
22:06
Fenerbahçe, Galatasaray’ın kaybettiği haftada Beşiktaş’ı uzatmalarda devirdi
Fenerbahçe, Galatasaray'ın kaybettiği haftada Beşiktaş'ı uzatmalarda devirdi
21:40
Köprüden nehre atlayan şahsı ekipler kurtardı
Köprüden nehre atlayan şahsı ekipler kurtardı
21:38
İran’dan düşürülen askeri uçakta ABD askerine ait vücut parçasının tespit edildiği iddiası
İran'dan düşürülen askeri uçakta ABD askerine ait vücut parçasının tespit edildiği iddiası
20:49
Trump, İran’a Hürmüz Boğazı için verdiği süreyi uzattı
Trump, İran'a Hürmüz Boğazı için verdiği süreyi uzattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 02:40:15. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.