Kırıkkale\'de Otomobil Yangını: 2 Yaralı

Kırıkkale'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangında 2 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Kırıkkale- Ankara D200 karayolunda Irmak köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ç. (46) idaresindeki 06 YUC 59 plakalı otomobilin motor kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm aracı sardı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangında sürücü M.Ç. ile yanında bulunan K.Ç. (52) yaralandı. Vücutlarında ikinci derece yanıklar oluşan yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. İtfaiye ekiplerince söndürülen otomobil ise hurdaya döndü. Trafik ekiplerince yapılan incelemenin ardından araç otoparka çekildi. - KIRIKKALE