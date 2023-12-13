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Kırıkkale'de sahte İran pasaportu ile yakalanan Afganistan uyruklu şahıs sınır dışı edilecek - Son Dakika
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Kırıkkale'de sahte İran pasaportu ile yakalanan Afganistan uyruklu şahıs sınır dışı edilecek

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan huzur uygulamasında, kimlik kontrolü yapılan Afganistan uyruklu şahsın sahte İran pasaportu ibraz ettiği tespit edildi. Şahıs, sahte belge suçundan dolayı sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine sevk edildi.

Kırıkkale\'de sahte İran pasaportu ile yakalanan Afganistan uyruklu şahıs sınır dışı edilecek
13.12.2023 - 01:25,
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Kırıkkale'de sahte İran pasaportu ile yakalanan Afganistan uyruklu şahıs, emniyetteki işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine sevk edildi.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğünce, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için yapılan çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında huzur uygulaması gerçekleştirdi. Şehir merkezinde gerçekleştirilen uygulamada, kimlik kontrolü yapılan Afganistan uyruklu şahsın ibraz ettiği İran pasaportunun sahte olduğu belirlendi.

"Resmi belgede sahtecilik" suçundan yasal işlem yapılan şahıs, sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine sevk edildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA
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Afganistan, Kırıkkale, İran, Göçmen Kaçakçılığı, Güvenlik, Suç, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kırıkkale'de sahte İran pasaportu ile yakalanan Afganistan uyruklu şahıs sınır dışı edilecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırıkkale'de sahte İran pasaportu ile yakalanan Afganistan uyruklu şahıs sınır dışı edilecek - Son Dakika
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