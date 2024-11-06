Kırıkkale'de Sahte Rapor Skandalı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kırıkkale'de Sahte Rapor Skandalı

Geniş Video İzle

Kırıkkale'de 300 kişiye sahte rapor düzenleyerek haksız kazanç sağlayan 18 şüpheli adliyeye sevk edildi.

06.11.2024 11:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale'de 2,5 milyon liralık "sahte rapor" skandalı: 3'ü doktor, 18 şüpheli adliyede

KIRIKKALE - Kırıkkale'de yaklaşık 300 kişiye sahte rapor düzenleyerek 2,5 milyon liralık haksız kazanç sağladığı tespit edilen 3'ü doktor, 18 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, Sağlık Bakanlığı müfettişlerinin Kırıkkale Valiliği koordinesinde yürüttüğü soruşturma kapsamında, Yüksek İhtisas Hastanesi'nde yaklaşık 300 kişiye yönelik "sahte rapor" düzenlenmesiyle ilgili idari inceleme yapıldı. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından 19 şüpheli hakkında adli işlem başlatılması için dosya Cumhuriyet Başsavcılığı'na intikal ettirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, dün sabah saatlerinde Kırıkkale, Ankara ve İstanbul'da bulunan şüphelilerin yakalanması amacıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, Y.B., M.H.A. ve O.S. isimli doktorlar ile memurlar S.B., U.D., M.A., S.K., G.C., emekli memurlar U.T., E.Y., O.C., teknisyen O.A., öğretmen F.G.A., özel firma çalışanı M.G., ev hanımı S.D., işçi B.G. ve güvenlik görevlileri H.M. ile F.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 18 şüpheli adliyeye sevk edilirken, firari doktor E.B. hakkında ise arama kararı çıkarıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Soruşturma, Operasyon, Kırıkkale, İstanbul, 3-sayfa, Sağlık, Ankara, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kırıkkale'de Sahte Rapor Skandalı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:11 Trump’ın seçim zaferi Türkiye’yi nasıl etkileyecek İşte yeni döneme dair tüm merak edilenler Trump'ın seçim zaferi Türkiye'yi nasıl etkileyecek? İşte yeni döneme dair tüm merak edilenler
10:49 Trump’ın seçim zaferi sonrası Süleyman Soylu’dan dikkat çeken paylaşım Trump'ın seçim zaferi sonrası Süleyman Soylu'dan dikkat çeken paylaşım
09:55 ABD’nin 47. başkanı Donald Trump oldu ABD'nin 47. başkanı Donald Trump oldu
09:35 Zafer konuşması yapan Trump’tan net mesaj: Savaşı bitireceğim Zafer konuşması yapan Trump'tan net mesaj: Savaşı bitireceğim
04:46 Seçimi kazanan Trump’tan sınıra dayanan 2 bin 500 göçmene: Ülkeye girişleri durduracağız Seçimi kazanan Trump'tan sınıra dayanan 2 bin 500 göçmene: Ülkeye girişleri durduracağız
16:50 Yönetime rest çekti, Galatasaray’dan ayrılıyor Yönetime rest çekti, Galatasaray'dan ayrılıyor
16:41 CHP Genel Başkan Yardımcısı baygınlık geçirdi CHP Genel Başkan Yardımcısı baygınlık geçirdi!
16:29 Usta oyuncu gençlik fotoğrafını paylaştı Usta oyuncu gençlik fotoğrafını paylaştı
16:20 Futbolda tartışmaları bitirecek öneri: Darbeleri tespit eden Nano VAR çıktı Futbolda tartışmaları bitirecek öneri: Darbeleri tespit eden Nano VAR çıktı
16:14 Maccabi Tel Aviv için Mossad bile devreye girdi Maccabi Tel Aviv için Mossad bile devreye girdi
16:09 Hiç rol almadığı filmle servet kazandı Hiç rol almadığı filmle servet kazandı
16:08 Öcalan’ı ikinci kez Meclis’e çağıran Bahçeli’ye DEM Parti’den yanıt Öcalan'ı ikinci kez Meclis'e çağıran Bahçeli'ye DEM Parti'den yanıt
16:08 TikTok fenomeni, tedavi gördüğü hastanede son paylaşımlarını yaptıktan sonra hayatına son verdi TikTok fenomeni, tedavi gördüğü hastanede son paylaşımlarını yaptıktan sonra hayatına son verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2024 12:06:35. #1.13#
SON DAKİKA: Kırıkkale'de Sahte Rapor Skandalı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.