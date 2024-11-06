Kırıkkale'de Sahte Rapor Skandalı

3.Sayfa

Dükkanına koyduğu trend çikolata için bakın ne kadar istiyor

Spor salonundan video paylaştı, her gören aynı yorumu yaptı

Kırıkkale'de 2,5 milyon liralık "sahte rapor" skandalı: 3'ü doktor, 18 şüpheli adliyede

KIRIKKALE - Kırıkkale'de yaklaşık 300 kişiye sahte rapor düzenleyerek 2,5 milyon liralık haksız kazanç sağladığı tespit edilen 3'ü doktor, 18 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, Sağlık Bakanlığı müfettişlerinin Kırıkkale Valiliği koordinesinde yürüttüğü soruşturma kapsamında, Yüksek İhtisas Hastanesi'nde yaklaşık 300 kişiye yönelik "sahte rapor" düzenlenmesiyle ilgili idari inceleme yapıldı. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından 19 şüpheli hakkında adli işlem başlatılması için dosya Cumhuriyet Başsavcılığı'na intikal ettirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, dün sabah saatlerinde Kırıkkale, Ankara ve İstanbul'da bulunan şüphelilerin yakalanması amacıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, Y.B., M.H.A. ve O.S. isimli doktorlar ile memurlar S.B., U.D., M.A., S.K., G.C., emekli memurlar U.T., E.Y., O.C., teknisyen O.A., öğretmen F.G.A., özel firma çalışanı M.G., ev hanımı S.D., işçi B.G. ve güvenlik görevlileri H.M. ile F.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 18 şüpheli adliyeye sevk edilirken, firari doktor E.B. hakkında ise arama kararı çıkarıldığı öğrenildi.