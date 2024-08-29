Kırıkkale'de Siber Suç Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Kırıkkale'de Siber Suç Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

Kırıkkale\'de Siber Suç Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

Kırıkkale'de siber suçlarla mücadele şubesi ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda, sanal ortamda suç işleyen 5 kişi gözaltına alındı. Operasyonlar sonucunda 91 kişi tespit edildi ve 8 dijital materyal incelenmek üzere alındı. 7 dolandırıcılık, 2 hırsızlık ve banka/kredi kartı kötüye kullanma olayıyla ilgili adli işlem başlatıldı. Ayrıca, Siberay etkinlikleriyle 400 vatandaş siber suçlarla mücadele konusunda bilgilendirildi.

29.08.2024 18:43
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Kırıkkale'de siber suçlarla mücadele şubesi ekiplerince, sanal ortamda suç işleyen kişilerin yakalanması için yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, sanal ortamda suç işleyen şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, 22-28 Ağustos tarihleri arasında 91 şahıs tespit edildi, 8 dijital materyal detaylı incelemeye alındı. Operasyonlarda 7 nitelikli dolandırıcılık, 2 hırsızlık ve banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması olayıyla ilgili işlem başlatıldı. Soruşturma kapsamında, 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Bunun yanı sıra, siber suçlarla mücadele bilincini artırmak amacıyla düzenlenen Siberay etkinlikleri kapsamında 400 vatandaş bilgilendirildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Siber Suçlarla Mücadele, 3-sayfa, Banka, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kırıkkale'de Siber Suç Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

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