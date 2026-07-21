Bir izmarit faciaya yol açıyordu: Alevler mandıra ve evlere kadar ilerledi - Son Dakika
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Bir izmarit faciaya yol açıyordu: Alevler mandıra ve evlere kadar ilerledi

Bir izmarit faciaya yol açıyordu: Alevler mandıra ve evlere kadar ilerledi
21.07.2026 20:44  Güncelleme: 20:48
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Kırıkkale'de kuru otlara atılan sigara izmariti yangın çıkardı. Rüzgarla büyüyen alevler ev ve mandıralara yaklaştı, itfaiye ve bir çiftçi müdahale etti. 400 dönüm alan yandı.

Kırıkkale'de kuru otların bulunduğu alana atıldığı iddia edilen sigara izmariti yangına neden oldu. Rüzgarın etkisiyle büyüyerek ev ve mandıraların yakınına kadar ilerleyen alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, merkeze bağlı Ahılı köyünün Ömerli mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, kuru otların bulunduğu alana atılan sigara izmariti yangına neden oldu. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, evlerin ve hayvanların bulunduğu mandıraların yakınına kadar ilerledi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, alevlerin yerleşim alanlarına ulaşmaması için müdahale başlattı. Bölgede bulunan saman balyaları ise yanmaktan son anda kurtarıldı. Yangının yayılmasını önlemeye çalışan bir çiftçi de elindeki kürekle alevlere müdahale etti. Çiftçi, itfaiye ekipleriyle birlikte yangını söndürmek için yoğun çaba gösterdi.

Ahılı köyü muhtarı Davut Doğan, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, yangının sigara izmaritinden çıkmış olabileceğini belirtti. Doğan, "Yangın büyük ihtimalle sigara izmaritinden çıktı. Geçen gün de köyün alt tarafında yol kenarında aynı şekilde yangın çıkmıştı. Yoldan geçenler sigaralarını dışarıya atıyor ve kuru otlar tutuşuyor. Yaklaşık 400 dönüm alan yandı. Yangın evlere zarar verebilirdi ancak itfaiye ekipleri son anda yetişti" dedi.

Bölgede mandıraların bulunduğunu ifade eden Doğan, "Alevlerin mandıralara da sıçrama tehlikesi var. Otlar çok yüksek olduğu için yanmaya başladığında söndürülmesi güç oluyor. Herkesin dikkatli olması gerekiyor. Sigaralar araçların penceresinden dışarıya atılmamalı" diye konuştu. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kırıkkale, Güvenlik, 3. Sayfa, İtfaiye, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bir izmarit faciaya yol açıyordu: Alevler mandıra ve evlere kadar ilerledi - Son Dakika

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