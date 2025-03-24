Kırıkkale'de Silah ve Uyuşturucu Operasyonu

Kırıkkale'de son bir haftada polis ekiplerince yapılan operasyonlarda çok sayıda ruhsatsız silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi. 144 şüpheli şahıs hakkında da adli işlem başlatıldı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 17- 23 Mart 2025 tarihleri arasında asayiş suçlarla mücadele kapsamında operasyon düzenledi.

Çeşitli olaylara karıştığı tespit edilen 144 şüpheli şahıs, polis ekiplerince yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı. Ayrıca, farklı suçlardan aranan 17 şahıs gözaltına alındı. 4 zanlı ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlarda 4 faili meçhul hırsızlık olayı da aydınlatıldı. Denetimler sırasında 4 bin 333 şahıs ve 304 araç sorgulandı.

Şüphelilerin üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda da 2 tabanca, 4 tüfek, 2 kurusıkı tabanca, 1 gaz tabancası, 55 fişek, 34.91 gram metamfetamin ve 24 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. - KIRIKKALE