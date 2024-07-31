Kırıkkale'de Sivil Polis Aracına Arkadan Çarpan Otomobilde 2 Polis Yaralandı - Son Dakika
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Kırıkkale'de Sivil Polis Aracına Arkadan Çarpan Otomobilde 2 Polis Yaralandı

Kırıkkale'de hızını alamayan bir otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen sivil polis aracına arkadan çarptı. Kazada, 2'si polis olmak üzere toplamda 3 kişi yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

31.07.2024 13:21
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Kırıkkale'de hızını alamayan otomobilin kırmızı ışıkta bekleyen sivil polis aracına arkadan çarptığı kazada 2'si polis, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Alparslan Türkeş Bulvarı üzerindeki Başpınar Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.A. idaresindeki 06 DR 677 Opel marka otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen sivil polis aracına çarptı. Meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü ile ekip aracında bulunan R.A. ve A.Y. isimli iki polis yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Trafik ekiplerince, alınan yol güvenliğinin ardından kazada kullanılamaz hale gelen araçlar, çekiciyle otoparka kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kırıkkale'de Sivil Polis Aracına Arkadan Çarpan Otomobilde 2 Polis Yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırıkkale'de Sivil Polis Aracına Arkadan Çarpan Otomobilde 2 Polis Yaralandı - Son Dakika
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