Kırıkkale'de Şofben Gazı Zehirlenmesi: Baba ve Kızı Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Kırıkkale'de Şofben Gazı Zehirlenmesi: Baba ve Kızı Hayatını Kaybetti

Kırıkkale\'de Şofben Gazı Zehirlenmesi: Baba ve Kızı Hayatını Kaybetti

Kırıkkale'de banyodaki şofbenden sızan gaz nedeniyle zehirlenen baba ve kızı, düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Olay yerinde yapılan incelemede gaz sızıntısı tespit edildi.

11.03.2025 14:37  Güncelleme: 14:54
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Kırıkkale'de şofbenden sızan tüp gazı sebebiyle hayatını kaybeden baba ve kızı, öğlen vakti Merkez Camii'nde düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi.

Olay, dün Bağlarbaşı Mahallesi'nde 907. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Onur Ersoy (28), saat 16.00 sıralarında babasının evine gitti. Kapıyı çalmasına rağmen açan olmayınca mutfak penceresinden içeri giren Ersoy, ablası Seher Ersoy (31) ve babası Fikri Ersoy'u (60) hareketsiz halde yerde yatarken buldu. Ersoy, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Seher Ersoy'un hayatını kaybettiğini belirledi. Hastaneye kaldırılan Fikri Ersoy ise doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Polis ve itfaiye ekiplerinin yaptığı incelemede, baba ve kızın banyodaki şofbene bağlı tüpten sızan gazdan zehirlendiği tespit edildi.

Cenazeler, hastanedeki işlemlerin ardından Merkez Camii'ne getirildi. Öğlen vakti kılınan cenaze namazında baba ve kızı için dualar edildi. Namaz sonrası Vali Mehmet Makas ve Belediye Başkanı Ahmet Önal, tabutu omuzlayarak cenaze aracına kadar taşıdı. Daha sonra baba ve kızı, Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi. Vali Makas ve Başkan Önal, acılı aileye başsağlığı diledi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kırıkkale'de Şofben Gazı Zehirlenmesi: Baba ve Kızı Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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