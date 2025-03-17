Kırıkkale'de Şok Denetim: 8 Aranan Yakalandı

Kırıkkale'de bir haftada yapılan şok uygulamalarda 8 aranan şahıs yakalanırken, çok sayıda araç ve şahıs denetlendi.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde gerçekleştirdiği şok uygulamalarla denetimlerini sürdürüyor. 10-16 Mart tarihleri arasında yapılan denetimlerde 7 bin 250 şahıs ve bin 539 araç sorgulandı. Denetimler sonucunda 8 aranan şahıs yakalanırken, 93 araca cezai işlem uygulandı ve 5 araç trafikten men edildi. Ayrıca, 1 adet kurusıkı tabanca, 50 adet fişek, 1,16 gram metamfetamin ve 0,6 gram sıvı narkotik madde ele geçirildi.

Öğrenci yurtları çevresinde yapılan kontrollerde ise bin 205 şahıs ve 138 araç sorgulandı, 40 araca cezai işlem uygulandı. Okul önlerinde ve çevresinde yapılan denetimlerde 72 şahıs ve 47 araç sorgulanırken, 3 araca cezai işlem uygulandı.

Öte yandan, kent genelinde 25 metruk binada denetimler gerçekleştirildi. - KIRIKKALE