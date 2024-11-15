Kırıkkale\'de Teker Yangına Yol Açtı

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Kırıkkale'de tekeri kopan kamyondan çıkan kıvılcımın yol açtığı yangın, büyük çapta maddi hasar oluşturdu.

Olay, Kırıkkale- Konya karayolunda Karakeçili istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyreden R.Y. (58) idaresindeki 06 DT 2202 plakalı kamyonun sağ ön tekerinin kopması sonucu kaza meydana geldi. Kopan tekerin sürüklenmesiyle araçtan çıkan kıvılcımlar yangına neden oldu. Kazadan yara almadan kurtulan sürücü, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, ekiplerin yoğun çabası sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın nedeniyle kara yolu tedbir amaçlı bir süre trafiğe kapatıldı. Kullanılamaz hale gelen kamyon, alınan güvenlik önlemlerinin ardından çekiciyle otoparka kaldırıldı. - KIRIKKALE