Kırıkkale\'de Tır Çarpan Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

Kırıkkale'de tırın çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.

Kaza, Menderes Caddesi üzerindeki Kırgaz Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ç. idaresindeki 06 DHT 957 plakalı tır, yaya olarak karşıya geçmeye çalışan Niyazi Dinç'e (74) çarptı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Dinç, ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşlı adam hayatını kaybetti. Tır sürücüsü M.Ç. gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE