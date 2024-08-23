Kırıkkale'de Tır Kazası: 6 Kişi Yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kırıkkale'de Tır Kazası: 6 Kişi Yaralandı

Kırıkkale'de kontrolden çıkan bir tır, karşı şeride geçerek bir otomobili altına aldı. Kazada 6 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

23.08.2024 22:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale'de kontrolden çıkan bir tır, karşı şeride geçerek bir otomobili altına aldı. Meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kırıkkale-Kaman kara yolu üzerindeki Karakeçili Devlet Hastanesi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan H.G. idaresindeki 46 ABM 598 plakalı tır, orta refüjü aşıp karşı şeride geçti. Bu sırada karşı yönden gelen M.T.'nin kullandığı 36 AAK 701 plakalı otomobil, tırın altına girdi.

Kazanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken, 5'i aynı aileden olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı. Sürücüler ile otomobilde bulunan yolcular G.T. (52), İ.K.T. (18), A.T. (14) ve A.K.T. (12), olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza sebebiyle bir süre trafiğe kapanan kara yolu, çekiciyle araçların kaldırılmasının ardından ulaşıma yeniden açıldı. Araçlar ise çekiciyle otoparka kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlattı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

3-sayfa, trafik, Soruşturma, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kırıkkale'de Tır Kazası: 6 Kişi Yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:46 İletişim Başkanlığı paylaştı İşte maymun çiçeği virüsü ile ilgili merak edilenler İletişim Başkanlığı paylaştı! İşte maymun çiçeği virüsü ile ilgili merak edilenler
21:26 Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: İstifa etmedim, dolaşıma koyulan senaryolar doğru değil Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: İstifa etmedim, dolaşıma koyulan senaryolar doğru değil
19:49 İsrail savaş uçakları Lübnan’ı vurdu Çok sayıda ölü var İsrail savaş uçakları Lübnan'ı vurdu! Çok sayıda ölü var
19:09 Ankara’da başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki çocuk hastanelik oldu Ankara'da başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki çocuk hastanelik oldu
18:47 Bakanlık, İstanbul Vaniköy’deki kaçak villa hakkında suç duyurusunda bulundu Bakanlık, İstanbul Vaniköy'deki kaçak villa hakkında suç duyurusunda bulundu
10:53 Nepal’de 40 kişiyi taşıyan otobüs, nehire uçtu 14 kişi öldü Nepal'de 40 kişiyi taşıyan otobüs, nehire uçtu! 14 kişi öldü
10:48 Bomba iddia Mesai saatleri kamuda 35, özel sektörde ise 40 saate düşecek Bomba iddia! Mesai saatleri kamuda 35, özel sektörde ise 40 saate düşecek
10:31 Görenler sis olduğunu sandı ama gerçek çok başkaydı 5 kişi feci şekilde yanarak can verdi Görenler sis olduğunu sandı ama gerçek çok başkaydı! 5 kişi feci şekilde yanarak can verdi
10:29 Maça damga vurmuştu Alman hakem Daniel Siebert Galatasaray’a neden penaltı verdiğini açıkladı Maça damga vurmuştu! Alman hakem Daniel Siebert Galatasaray'a neden penaltı verdiğini açıkladı
10:24 Cezaevine yollanan gizemli mektuba dokunan posta görevlisi, hayatını kaybetti Cezaevine yollanan gizemli mektuba dokunan posta görevlisi, hayatını kaybetti
10:02 KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2024 00:32:28. #1.13#
SON DAKİKA: Kırıkkale'de Tır Kazası: 6 Kişi Yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement