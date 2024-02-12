Kırıkkale'de Kırmızı Işıkta Duran Araça Tır Çarptı: 3 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kırıkkale'de Kırmızı Işıkta Duran Araça Tır Çarptı: 3 Yaralı

Kırıkkale\'de Kırmızı Işıkta Duran Araça Tır Çarptı: 3 Yaralı

Kırıkkale'de dün akşam saatlerinde kırmızı ışıkta bekleyen hafif ticari araca tırın çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen kaza anında, tırın aracı metrelerce sürüklediği ve hafif ticari aracın demir bariyerlere çarparak durabildiği görülüyor. Yaralılar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye sevk edildi.

12.02.2024 09:39  Güncelleme: 09:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale'de dün akşam saatlerinde kırmızı ışıkta duran hafif ticari araca tırın çarptığı kaza güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Kırıkkale- Kayseri kara yolu Bağdat Köprüsü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ö. yönetimindeki Gürcistan plakalı Mercedes marka tır, kırmızı ışıkta bekleyen M.A. yönetimindeki 06 DSV 243 plakalı Dacia marka hafif ticari araca çarptı. Tırın metrelerce sürüklediği hafif ticari araç, demir bariyerlere çarparak durabildi. Kazada sürücüler A.Ö. (58) ve M.A. (35) ile hafif ticari araçta bulunan S.A. (29) yaralandı.

Hurdaya dönen hafif ticari araçta sıkışan 2 yaralı, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralılar, sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Tedavi altına alınan S.A. ile M.A.'nın durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Kaza anı kamerada

Polis ekipleri tarafından kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde tırın kırmızı ışık sebebiyle bekleyen hafif ticari araca çarptığı görülüyor. Tır çarptığı aracı metrelerce sürüklüyor. Hafif ticari araç bariyerlere çarparak durabiliyor. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Kırıkkale, Kayseri, İtfaiye, Bağdat, İtfaiye, Güvenlik, Güvenlik Kamerası, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kırıkkale'de Kırmızı Işıkta Duran Araça Tır Çarptı: 3 Yaralı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2024 13:31:34. #1.12#
SON DAKİKA: Kırıkkale'de Kırmızı Işıkta Duran Araça Tır Çarptı: 3 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement