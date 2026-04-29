Kırıkkale\'de toplu taşıma araçlarına sıkı denetim

Kırıkkale'de belediye ekipleri, şehir genelinde toplu taşıma araçlarına yönelik denetim yaptı.

Kırıkkale Belediyesi Trafik Zabıta ekipleri, minibüs, servis aracı ve ticari taksilere yönelik kapsamlı denetim gerçekleştirdi. Ekipler, kontrollerde araçların muayene durumu, aydınlatma sistemleri, teknik donanımları ve yolcu kapasitesine uygunluğunu kontrol etti. Denetimlerde kurallara aykırı durum tespit edilen araçlarla ilgili uyarı ve idari işlem uygulandı.

Yapılan açıklamada, vatandaşların güvenli ve konforlu ulaşım hizmeti alabilmesi için denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi. - KIRIKKALE