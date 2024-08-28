Kırıkkale\'de trafik denetimlerinde 73 araç trafikten men edildi

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Kırıkkale'de polis ekiplerince yapılan trafik denetimlerinde son bir haftada 73 araç trafikten men edildi.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri tarafından 21-27 Ağustos tarihleri arasında yapılan denetimlerde, il genelinde toplam 7 bin 570 araç kontrol edildi. Denetimler sonucunda, çevreye rahatsızlık verenlerin de aralarında bulunduğu 73 araç trafikten men edildi. - KIRIKKALE