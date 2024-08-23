Kırıkkale\'de trafik kazaları KGYS kameralarıyla kaydedildi

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Kırıkkale'de farklı noktalarda meydana gelen trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı. Görüntülere yansıyan kazaların büyük bir kısmının, sürücülerin dikkatsizliği ve trafik kurallarına uymamasından kaynaklandığı görüldü. Görüntülerde, kavşaklarda hız limitlerinin aşılması ve dikkatsiz dönüşleri dikkat çekiyor.

İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan açıklamada, trafik kurallarına uyulmasının ve dikkatli araç kullanılmasının, bu tür kazaların önlenmesinde kritik önem taşıdığını belirtildi. Kent genelinde trafik güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerin artırılacağı ve sürücülere yönelik bilinçlendirme çalışmalarının devam edeceği bildirildi. - KIRIKKALE