Kırıkkale'de Trafik Kazası: 5 Yaralı - Son Dakika
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Kırıkkale'de Trafik Kazası: 5 Yaralı

27.06.2026 19:03
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Yaz tatili yoğunluğu nedeniyle Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışmasında 5 kişi yaralandı.

Okulların kapanmasıyla birlikte yaz tatili için yola çıkan vatandaşlar, 43 ilin bağlantı noktası olan "kilit kavşak" Kırıkkale'de trafik hareketliliğine neden oldu. Trafiğin arttığı güzergahta iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı, kaza nedeniyle oluşan uzun araç kuyruğu havadan görüntülendi.

2025-2026 eğitim-öğretim yılının sona ermesiyle birlikte kara yollarında başlayan yaz tatili yoğunluğu, 43 ilin bağlantı noktasında yer alan "kilit kavşak" Kırıkkale'de de etkili oldu. Kırıkkale-Çorum kara yolunda iki otomobilin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Kırıkkale-Çorum kara yolu üzerinde seyreden M.Ö. idaresindeki 06 BFE 933 plakalı otomobil, H.E. yönetimindeki 26 AEJ 144 plakalı Fiat marka otomobile arkadan çarptı. Kazada sürücü M.Ö. ile diğer otomobilde bulunan ve aynı aileden olduğu öğrenilen S.E., E.E., P.E. ve M.F.E. yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan 5 yaralının da genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza sonrası kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Polis ekiplerince yapılan incelemenin ardından araçlar yoldan kaldırıldı. Bir süre yoğunluğun yaşandığı güzergahta trafik normale döndü. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Kırıkkale, Güvenlik, 3. Sayfa, Trafik, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kırıkkale'de Trafik Kazası: 5 Yaralı - Son Dakika

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