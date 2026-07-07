Kırıkkale'de Trafik Kazası: 6 Yaralı

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, Ankara-Kırşehir D260 kara yolunun 7. kilometresindeki Kırıkkale'nin Karakeçili meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adem K. idaresindeki 55 ALJ 294 plakalı Toyota marka otomobil, Mustafa S. idaresindeki 07 CKD 799 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 sürücü ile 4 yolcu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Yüksek İhtisas Hastanesi ve Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Trafik ekiplerince yapılan incelemenin ardından araçlar otoparka çekildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE